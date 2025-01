"Merci à tous les fans": Britney Spears franchit une nouvelle étape dans sa carrière

Britney Spears a célébré l’exploit sur le réseau social X : "'Baby One More Time' vient officiellement de dépasser le milliard de streams sur Spotify. Merci à tous les fans qui ont écouté cette chanson depuis tant d'années".

Baby One More Time has officially hit 1 billion streams on @Spotify! Thank you to all the fans who've listened for so many years !!!



Listen on Spotify's Billion Club playlist here: https://t.co/NLNmiILTHi#BabyOneMoreTime #BillionsClub #1BStreams #Spotify pic.twitter.com/K0NaKOeylp