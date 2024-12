Michel Drucker à nouveau hospitalisé: voici ce que l'on sait

Michel Drucker avait déjà subi deux opérations du cœur, ce qui l’avait forcé à lever un peu le pied. Sa convalescence avait, par ailleurs, été longue et pénible. "J’ai mis un mois à pouvoir m’asseoir dans un fauteuil, et deux mois à aller sous la douche. Quand j’ai pu y aller seul, j’ai enfin osé essuyer la buée sur la glace et je n’ai pas reconnu l’homme que je voyais : j’étais devenu un fantôme. Sans Dany, sans Stéfanie, qui a su gentiment me bousculer pour que je remange, je ne m’en serais jamais sorti", avait-il ainsi confié auprès de Gala.