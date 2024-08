Michel Guérard, génie de la gourmandise minceur

"C'était un très grand chef visionnaire, qui avait su s'adapter au département avec tous les producteurs, éleveurs et gaveurs et rendait hommage à ce patrimoine dans sa carte. Il va manquer à la France", a indiqué à l'AFP son ami le chef étoilé Jean Coussau.

Trois étoiles Michelin depuis 1977, premier chef français à avoir fait la Une du magazine américain Time, il est considéré par certains critiques et nombre de ses pairs comme l'un des cuisiniers les plus talentueux du XXe siècle.

Son credo: "changer les gestes en cuisine" pour alléger en gras et en sucre, "mais en gardant le goût comme ligne de force, avec son corollaire immédiat qui est le plaisir".

PIERRE ANDRIEU

Chou farci ou cassoulet et même, pourquoi pas, un Paris-Brest en remplaçant la crème avec des blancs battus en neige "et juste une touche de crème fouettée": "en se donnant un peu de mal, on peut faire des choses assez formidables qui sont équilibrées et hypocaloriques", affirmait le cuisinier.