Musique et alcool: pourquoi les chansons en parlent autant?

Difficile de ne pas penser à "I Gotta Feeling" des Black Eyed Peas quand on évoque l’association entre musique et alcool. Avec son célèbre “Fill up my cup, mazel tov” (NDLR : "Remplis mon gobelet, mazel tov"), le groupe illustre parfaitement cette idée : l’alcool accompagne la fête, la joie et le lâcher-prise.

Et ce n’est pas un cas isolé. De nombreux titres font directement référence à l’alcool, que ce soit "Tequila", "Drink", "Shots" de LMFAO ou encore "Désolé pour hier soir" de Tryo. Sans oublier "Mister Renard", amateur bien connu de Ricard.