"C'est absolument irréversible": connaissez-vous ces risques de l'alcool sur votre santé?

Un mois sans alcool pour retrouver santé et bien-être? Avec le Dry January et la Tournée Minérale, les bienfaits se multiplient : meilleur sommeil, énergie accrue, perte de poids, et réduction des risques de maladies graves comme les cancers ou la cirrhose.

Et si vous arrêtiez l'alcool durant un mois entier ? C'est le principe du Dry January, populaire en France et de la Tournée Minérale (en février) chez nous. "C'est merveilleux", réagit la diététicienne Pascale Robience, sur le plateau du RTL info 13h. La spécialiste liste les bienfaits de l'abstention : "Un meilleur sommeil, plus d'énergie, une sensation de bien-être et en plus une perte de poids". Au-delà du fait que l'alcool, après l'euphorie, mène généralement à "un peu de morosité voire un état dépressif", il y a également des risques de développer certaines maladies, notamment des cancers : "Il a été démontré que le cancer de la bouche, de l'œsophage, de la gorge, du foie, du côlon, du rectum et du sein étaient en lien direct avec une consommation régulière et excessive d'alcool". À lire aussi Bientôt la Tournée Minérale: arrivera-t-on un jour vers une nouvelle génération sans alcool?

Comment déterminer si sa consommation accroît le risque de maladie ? "On chiffre surtout le niveau de toxicité par rapport au foie et on sait pertinemment bien que l'alcool est toxique à partir de deux verres, donc 20 grammes d'alcool chez la femme et trois verres (30g d'alcool) chez l'homme par jour", explique Pascale Robience. La cirrhose peut évoluer vers un cancer du foie et dans ce cas-là, il faut vraiment une abstention totale et absolue de l'alcool Parmi les maladies du foie, la cirrhose est souvent nommée. "Elle n'est absolument pas réversible", précise-t-elle. "C'est une pathologie chronique au cours de laquelle les cellules du foie sont complètement détruites et remplacées par du tissu fibreux. Cette cirrhose, elle peut évoluer vers un cancer du foie et dans ce cas-là, il faut vraiment une abstention totale et absolue de l'alcool". À lire aussi "Dry January", comment un mois sans alcool peut améliorer votre santé? "Par contre, pour les maladies cardiovasculaires, c'est plutôt au-delà de deux verres de vin que l'on augmente le risque", ajoute la diététicienne. "L'alcool en faible quantité a un effet vasodilatateur, donc qui régule la tension artérielle. C'est plutôt bénéfique, ça a été démontré dans les bienfaits de l'alimentation méditerranéenne. Mais au-delà de ces deux verres d'alcool, il a un effet vasoconstricteur. Ça contracte les vaisseaux, ça augmente la pression dans les tuyaux, donc l'hypertension artérielle, ça augmente également le risque d'hémorragie cérébrale", complète-t-elle.