Pierre et Helena en couple? Les rumeurs s’intensifient

Les fans de la Star Academy sont en ébullition : Pierre et Helena Bailly entretiennent-ils une relation amoureuse ? Alors que des photos d’eux en vacances ensemble circulent, les spéculations vont bon train.

Le blogueur Aqababe a relancé la rumeur en partageant des clichés des deux artistes en voyage au Maroc. Pierre et Helena auraient été aperçus à l’aéroport de Marrakech, où ils ont posé avec des fans.

Un internaute a également raconté à Aqababe une rencontre avec eux : "Helena et Pierre à Marrakech à l’hôtel La Palmeraie. Ils ne voulaient pas faire de photos avec nous et on n’a pas osé en prendre sans leur accord. Ils sont partis dans un van La Palmeraie".