Polémique autour de la voix française de Sylvester Stallone, générée par l'IA dans son nouveau film: va-t-on trop loin? 

"J'ai donné mon accord pour un essai. Uniquement un essai, note Aurore Bergé. Un accord me garantissant strictement que ma mère et moi-même serions en validation finale avant toute utilisation/publication. Et que rien ne pourrait se faire sans notre accord. Je découvre… sur X que cet engagement n'est pas respecté. Je n'ai jamais validé une telle diffusion. Et mon père ne l'aurait jamais validée en l'état."

Plusieurs voix françaises et fans de la VF déplorent ce qu'ils ont pu entendre dans la bande-annonce du film Armor, relançant leur mouvement "Touche pas à ma VF". Le recours à l'intelligence artificielle est très critiqué pour la question éthique qu'il pose, les acteurs du doublage sentant leur filière menacée par la montée en puissance de l'IA.

Il est vrai que certains ont des voix très identifiables, comme à celles des Simpson, d'Harrison Ford ou encore de Morgan Freeman. Le timbre de la voix générée par l'IA est plus robotique et cela dérange les amateurs de VF. À vous de vous faire votre propre opinion.