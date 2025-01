Retour vers les années 2000: ces tendances qui sont à nouveau incontournables

La mode, la musique, et même l’attitude: les années 2000 reviennent en force et s’imposent comme la tendance incontournable du moment. Nostalgie pour certains, découverte pour d’autres, cette époque s’offre un lifting glamour et provocant. Retour sur une décennie qui s’invite dans nos playlists, nos dressings et nos soirées.

Impossible de parler des années 2000 sans évoquer ces artistes qui ont marqué les esprits. Beyoncé, avec "Crazy in Love" (2003), lançait sa carrière solo avec fracas. Avril Lavigne faisait vibrer les cœurs des ados torturés de 2002 avec "Complicated", tandis que Shakira s’imposait sur la scène européenne avec des hits comme "Whenever, Wherever" (2001) et "Hips Don’t Lie" (2005).

Mais avez-vous encore "Underneath Your Clothes" en tête ? Ce slow signé Shakira, sorti en 2001, revient en force dans les playlists nostalgiques. Tout comme "Murder on the Dancefloor" de Sophie Ellis-Bextor, qui a ressuscité l’an dernier sur les réseaux sociaux, prouvant que les tubes 2000 ont encore leur place sur les pistes de danse.