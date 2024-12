Sarah Bernhardt, une femme à la vie extraordinaire que Sandrine Kiberlain ressuscite au cinéma

Comédienne de théâtre et tragédienne, Sarah Bernhardt est une femme à la vie hors du commun. Présentée comme la première star mondiale du showbiz, son incroyable parcours est porté au cinéma dans Sarah Bernhardt, La Divine, avec Sandrine Kiberlain dans le rôle principal.

Comédienne née en 1844 et morte en 1923, sa vie est adaptée au cinéma dans Sarah Bernhardt, La Divine, avec l'actrice Sandrine Kiberlain dans le rôle-titre. La sortie du film est prévue pour le 26 mars.

Sarah Bernhardt est un nom que de nombreuses personnes ont peut-être oublié. Et pourtant, elle a vraiment existé, et sa vie était loin d'être ordinaire.

Il faut savoir que Sarah Bernhardt est souvent présentée comme la première star mondiale du showbiz ! La première influenceuse ! C’était un peu la Kim Kardashian de son époque, mais la comparaison s’arrête là. Elle était aimée dans le monde entier, connue comme une femme libre, courageuse et engagée.

Chose assez surprenante : sachez que c’est pour elle que l’expression “monstre sacré” a été inventée. Une vie incroyable, entre frasques et démesure.

Au théâtre, elle jouait à la fois des rôles de femmes et d’hommes. Quant à sa technique pour apprendre ses textes, celle-ci était assez spéciale. Pour cause : elle répétait ses rôles, paraît-il, dans un cercueil fait sur mesure et capitonné de satin blanc.