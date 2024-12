Blanche-Neige 2.0: 211 ans après, le conte des Grimm se réinvente au cinéma

Le 19 mars prochain, Blanche-Neige revient sur grand écran dans une version en prises de vues réelles. Ce remake tant attendu promet de revisiter le conte classique avec des effets spéciaux impressionnants, un casting de rêve et une héroïne résolument moderne. On vous dit tout sur ce que nous réserve cette nouvelle aventure enchantée !

Plus de 211 ans après la publication du conte par les frères Grimm, Blanche-Neige revient sur grand écran dans une version en prises de vues réelles. La douce et courageuse Blanche-Neige sera incarnée par Rachel Zegler, révélation de "West Side Story" et star montante d'Hollywood. Face à elle, la méchante Reine, sublimée par Gal Gadot (Wonder Woman), promet de marquer les esprits. Méconnaissable dans la scène où elle devient la vieille sorcière, Gadot prouve une fois de plus l’étendue de son talent.

Et les sept nains ? Dans cette version, ils sont entièrement conçus en images de synthèse. Un choix audacieux qui, au vu des premières images, semble offrir un réalisme bluffant. Ajoutez à cela des animaux de la forêt criants de vérité, et l'immersion promet d'être totale.