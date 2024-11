Stan Smith: derrière la célèbre paire de basket, ce que cache l’histoire incroyable d’un joueur de tennis

L’ex-tennisman a même publié un livre en 2018 intitulé "Some people think I’m a shoe" ("Certains pensent que je suis une paire de chaussures") pour raconter cette double vie, entre sport et mode.

Quand on pense à "Stan Smith", on imagine immédiatement des baskets blanches avec une touche de vert sur le talon. Mais peu de gens savent que Stan Smith est un ancien champion de tennis qui a marqué les courts dans les années 1970. Aujourd’hui âgé de 77 ans, il confie même avec humour : "Pour les jeunes, en particulier, je ne suis qu’une paire de chaussures. Je pense que 90% des personnes qui les achètent ne savent même pas que je suis en vie". Une situation amusante, voire un peu ironique, pour cet homme, ex-numéro 1 mondial, qui a dominé le tennis mondial en remportant Wimbledon et l'US Open en 1971 et 1972.

De la raquette à la basket

L’histoire de cette basket mythique commence… en France, et pas avec Stan Smith ! En 1963, Adidas fait appel à Robert Haillet, un joueur de tennis français, pour créer la première chaussure de tennis en cuir. Jusqu’alors, les chaussures de tennis étaient en toile, moins résistantes et confortables. Conçue pour les courts, la "Robert Haillet" sort en 1964 avec ses lignes sobres et la fameuse languette verte. Rapidement, elle séduit au-delà de l’Atlantique.

En 1971, Stan Smith est à l’apogée de sa carrière et vient de décrocher l’US Open. Adidas, cherchant à percer davantage sur le marché américain, voit en lui l’ambassadeur parfait pour promouvoir cette chaussure. Horst Dassler, le patron visionnaire d’Adidas, organise une rencontre légendaire avec Smith, verre de whisky et cigare en main. Il propose alors au joueur de devenir le visage de la chaussure pour conquérir l'Amérique. En 1978, le modèle est officiellement rebaptisé "Stan Smith". L’effet est immédiat : la basket conquiert le monde et ne tardera pas à devenir un accessoire mode incontournable.

Stan Smith raconte lui-même cette anecdote dans un documentaire sorti récemment : "Horst Dassler me dit : tu sais, tu as bien joué à l’US Open, tu fais bientôt Wimbledon, tu joues en France cette semaine… et on a cette chaussure, la "Robert Haillet", qui se vend bien, mais on veut un Américain pour être davantage présent aux États-Unis… C’était la première chaussure en cuir et c’était bien mieux que ce qu’on portait avant…".