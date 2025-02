Timothée Chalamet, Demi Moore, Adrien Brody… Qui s’est imposé lors de la grande soirée du cinéma à Los Angeles?

Le thriller religieux "Conclave" a remporté dimanche soir le prix du meilleur ensemble d’acteurs aux Screen Actors Guild Awards, confirmant son statut de favori pour les Oscars. Timothée Chalamet et Demi Moore ont également été distingués lors de cette cérémonie à Los Angeles.

Grand vainqueur de la soirée, le film "Conclave" s’est imposé en remportant le prix du meilleur ensemble d’acteurs, la distinction la plus convoitée des Screen Actors Guild Awards. Ce thriller captivant, qui plonge dans les coulisses secrètes de l’élection d’un nouveau pape, brille grâce à un casting d’exception composé de Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow et Isabella Rossellini.

Sur scène, Ralph Fiennes a tenu à souligner l’importance du collectif dans le cinéma : "Cette victoire célèbre la communauté et son importance suprême dans notre travail et dans le monde". De son côté, Isabella Rossellini a eu une pensée pour le pape François, hospitalisé depuis dix jours pour des problèmes respiratoires, en lui adressant un message de rétablissement.

Timothée Chalamet crée la surprise face à Adrien Brody

Le prix du meilleur acteur a été attribué à Timothée Chalamet pour son interprétation de Bob Dylan dans "Un Parfait Inconnu". Un sacre qui redistribue les cartes dans une course aux récompenses jusque-là dominée par Adrien Brody et son rôle d’architecte hanté par l’Holocauste dans "The Brutalist".

Visiblement ému, l’acteur franco-américain a exprimé son ambition en recevant son trophée : "Je sais que nous sommes dans un domaine du subjectif, mais la vérité, c'est que je veux devenir un grand". Il a également cité ses inspirations, de Daniel Day-Lewis et Marlon Brando à Michael Jordan et Michael Phelps.