Magritte du Cinéma: coup de maître, triomphe et record pour le film bruxellois "La nuit se traîne"

Meilleur film, meilleur premier film, meilleure réalisation, meilleur scénario original ou adaptation..., "La nuit se traîne", le premier long métrage du réalisateur bruxellois Michiel Blanchart, a triomphé samedi soir à la 14e édition des Magritte du cinéma en remportant un total de 10 récompenses au cours d'une cérémonie, à Flagey, qui a sacré, pour la deuxième année d'affilée, Lubna Azabal et Arieh Worthalter en tant que meilleure actrice et meilleur acteur.

Une course poursuite infernale

"La nuit se traîne" était le film le plus nommé de cette édition des Magritte. Le thriller tourné en Belgique nous fait suivre la nuit de Mady, étudiant le jour et serrurier à ses heures libres, qui se retrouve malgré lui pris dans une course poursuite infernale et n'a que quelques heures pour prouver son innocence et sauver sa peau après avoir été piégé.