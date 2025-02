"Tout me dégoûtait": Malika Ménard revient sur ses premiers mois de grossesse compliqués

Enceinte de son premier enfant, l’ancienne Miss France partage les émotions et les difficultés qu’elle a traversées depuis qu’elle a appris la nouvelle. Entre fatigue, isolement et connexion grandissante avec son bébé, Malika Ménard se livre sur cette nouvelle aventure.

Mariée depuis juillet 2024 à Karim, un homme d’affaires belgo-marocain, Malika Ménard s’apprête à devenir maman pour la première fois à 37 ans. Une grossesse qu’elle n’avait pas forcément planifiée mais qui s’est imposée naturellement dans son couple. "Si la fameuse 'horloge biologique' est une réalité physique, je ne me suis jamais mis la pression par rapport à ça. Je n’aurais pas pu faire un enfant pour faire un enfant", confie-t-elle à nos confrères de Gala.

Pourtant, avec Karim, l’envie a rapidement été partagée : "Depuis qu’on s’est rencontrés, on en a envie tous les deux. Mais il avait déjà une famille nombreuse, ce qui m’effrayait un peu au début. Ses deux derniers ont encore besoin qu’on s’occupe d’eux. Son fils a 10 ans et sa dernière fille – très fusionnelle avec nous – seulement 13 ans. C’est beaucoup d’amour à donner et il fallait que je trouve ma place". Finalement, tout s’est fait naturellement : "Je suis même devenue très complice de ses filles".