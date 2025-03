"À tout moment, le mec sort un couteau": Michou raconte sa mésaventure en Amérique du Sud

Un vol en pleine rue

Peu après, lors d’un live Twitch, Michou est revenu plus en détail sur le vol de son téléphone, expliquant comment un homme en scooter le lui avait arraché en pleine rue. Pris de panique, il a tenté de réagir : "J'ai commencé à courir derrière le scooter, en pleine rue devant tout le monde. J'ai commencé à crier un peu, après je me suis dit que ça ne servait à rien", a-t-il raconté. Très vite, il a compris que poursuivre son agresseur était une mauvaise idée : "Au bout de dix secondes, je me dis : 'Mich... Qu'est-ce que tu vas faire ? Le mec est en scooter donc déjà, tu peux courir longtemps, il te trace. Et en plus, si tu le rattrapes, c'est bien, mais à tout moment, le mec, en Amérique du Sud, sort un couteau’".

Face à cette mésaventure, les abonnés du youtubeur n’ont pas manqué de lui témoigner leur soutien, tout en soulignant avec humour sa malchance du moment. "Plus de meuf et plus de téléphone, force à toi", a commenté un internaute, en référence à sa récente séparation avec Elsa Bois. D’autres ont partagé des expériences similaires : "J'ai un pote qui t’a croisé au Brésil, il s'est aussi fait voler son téléphone là-bas".