"Un instant de pure lumière et de joie infinie": Amir annonce un heureux événement à ses fans

Le chanteur et son épouse Lital ont accueilli leur troisième enfant le 21 février. Une nouvelle annoncée avec émotion sur Instagram.

Amir et sa compagne Lital sont à nouveau parents ! Le 22 février, le chanteur a partagé la nouvelle sur Instagram en story, précisant que leur troisième fils était né la veille à "19h37". Il a salué la force de sa femme en écrivant : "Lital, majestueuse, a donné naissance à notre troisième fils". Un moment qu’il décrit comme suspendu dans le temps : "Le temps s’est mis sur pause et a laissé place à un instant de pure lumière et de joie infinie".

Le couple avait déjà surpris le public en novembre dernier lors des NRJ Music Awards, lorsque Lital était apparue avec un joli ventre rond sur le tapis rouge. Quatre mois plus tard, leur famille s’agrandit avec l’arrivée de ce nouveau-né dont le prénom n’a pas encore été dévoilé.