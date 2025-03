Un nouveau départ pour Iris Mittenaere: l’ex-Miss Univers aurait retrouvé l’amour auprès d’un célèbre sportif

Après une série de relations médiatisées, Iris Mittenaere semble avoir retrouvé l’amour dans les bras d’Antoine Dupont. L’ex-Miss Univers et le capitaine du XV de France s’affichent de plus en plus ensemble, alimentant les rumeurs d’un couple naissant.

Depuis plusieurs jours, la rumeur courait sur une possible idylle entre Antoine Dupont et Iris Mittenaere. Si aucun des deux n’a officialisé quoi que ce soit, plusieurs apparitions publiques ont mis la puce à l’oreille des observateurs. Le rugbyman et l’ancienne reine de beauté ont été aperçus ensemble à Paris et à Genève, échangeant des regards complices et semblant très proches.

Le dimanche 16 mars, après la victoire du XV de France dans le Tournoi des Six Nations, ils ont une nouvelle fois été vus ensemble. Selon Paris Match, Iris Mittenaere a rejoint Antoine Dupont tard dans la soirée, d’abord dans un restaurant parisien, puis en boîte de nuit en compagnie d’autres joueurs de rugby et de leurs compagnes. Aux alentours de 3 heures du matin, le duo se serait finalement éclipsé chez la jeune femme.