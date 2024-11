"Les Indestructibles" fête ses 20 ans: ce que vous ne saviez surement pas sur la voix d’Edna Mode

Vingt ans déjà que Bob Parr, alias M. Indestructible, Hélène, alias Elastigirl, et leurs trois enfants nous embarquaient dans leurs aventures rocambolesques. Avec son humour mordant et ses personnages attachants, "Les Indestructibles" reste un classique intemporel qui nous fait rire et réfléchir. Retour sur ce chef-d’œuvre signé Disney-Pixar.

Sorti le 24 novembre 2004, le film Disney-Pixar, "Les Indestructibles", fête déjà ses 20 ans. On se souvient de Bob Parr, alias M. Indestructible ! Hélène Parr, alias Elastigirl - et leurs trois enfants Violette, Flèche et Jack-Jack ! Le film joue avec brio sur le second degré, tout en mettant en lumière une famille de super-héros aux préoccupations… très ordinaires. Entre les disputes à table, les devoirs des enfants et les couches du petit dernier, on s’y retrouve forcément un peu !

Avant "Les Indestructibles", Pixar brillait déjà avec ses univers peuplés de jouets dans "Toy Story", d’insectes (1001 Pattes) ou encore de poissons avec "Le Monde de Nemo". Mais avec ce film, c’est la première fois que le studio d’animation mise sur des personnages humains comme protagonistes principaux. Et quelle réussite ! La famille Parr est aussi expressive qu’attachante, et chaque membre trouve sa place, de la réservée Violette au turbulent Flèche, sans oublier l’inénarrable bébé Jack-Jack