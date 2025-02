Une actrice de Squid Game s'est éteinte à 80 ans après un long combat contre le cancer

L’actrice sud-coréenne Lee Joo-Sil s’est éteinte dimanche 2 février à l’âge de 80 ans, des suites d’un cancer de l’estomac. Connue pour ses rôles marquants dans "Squid Game" et "Dernier train pour Busan", elle laisse derrière elle une carrière riche et respectée.

Lee Joo-Sil était une figure incontournable du théâtre, du doublage et du cinéma en Corée du Sud. Débutant sa carrière en 1964, elle s’est illustrée sur scène avant de se faire un nom à l’écran. Elle a notamment remporté le Baeksang Arts Award de la meilleure actrice de théâtre en 1988.

Au fil des années, elle s’est imposée dans de nombreux films et séries sud-coréennes, dont "Notebook from My Mother", "Le Grand Chef" et "Une mauvaise mère ?". Mais c’est son rôle dans "Dernier train pour Busan", où elle incarnait la mère du héros Seok-woo, qui lui a offert une reconnaissance internationale.