"Ça a été un fardeau": le réalisateur Hwang Dong-hyeok raconte les défis de Squid Game saison 2

C’est l’un des rendez-vous télévisés les plus attendus de l’année. Ce jeudi 26 décembre, la série coréenne au succès planétaire, Squid Game, revient sur Netflix avec une deuxième saison. Une suite qui n’a pas été simple à imaginer pour son créateur, Hwang Dong-hyeok, qui voyait la saison 1 comme une œuvre unique.

Lancée en 2021, la première saison de Squid Game a captivé des millions de spectateurs à travers le monde. Son intrigue glaçante, où des personnages désespérés participent à des jeux mortels pour une chance de décrocher une fortune, a fait vibrer les amateurs de drames sociaux. Mais ce succès a aussi surpris son créateur. "J’avais écrit la saison 1 sans aucune intention de faire la 2", confie Hwang Dong-hyeok dans une interview à BFMTV. Et pour cause : tout semblait bouclé, les jeux avaient été joués et… la plupart des personnages étaient morts.



Si l'univers de Squid Game était déjà riche, imaginer une suite a demandé des trésors de créativité au réalisateur. "Tous mes personnages préférés et tous les jeux avaient été vus dans la première saison. Revenir avec de nouveaux jeux et de nouveaux personnages, tout ce processus a presque été un fardeau pour moi. J'avais beaucoup de pression à l'écriture et au tournage", explique-t-il.