Une légende du cinéma nous a quittés: le réalisateur David Lynch est décédé à 78 ans

Le cinéaste américain David Lynch est mort à 78 ans, a indiqué jeudi la famille du réalisateur de Twin Peaks et Elephant Man. "C'est avec un très grand regret que nous, sa famille, annonçons le décès de l'homme et de l'artiste, David Lynch", relève le communiqué.

Il revient à un style plus réaliste en 1980 pour "Elephant Man" avant de s'attaquer à l'adaptation de "Dune", qui sort en 1984. "Blue Velvet", en 1986, est un des films résumant le mieux l'univers de David Lynch, qui décroche la Palme d'Or à Cannes en 1990 avec "Sailor et Lula".

Le film "Twin Peaks: Fire Walks with me", inspiré de la série, arrive sur les écrans en 1992. Cinq ans plus tard, Lynch réalise "Lost Highway", et surprend tout son monde en 1999 avec "Une histoire vraie". Lynch revient en 2001 avec l'envoûtant "Mulholland Drive" et réalise son dernier film en 2006, "Inland Empire".

Le Festival de Venise lui avait décerné un Lion d'Or d'honneur en 2006 pour l'ensemble de sa carrière. Carrière qui avait également couronnée par un Oscar d'honneur en 2020.