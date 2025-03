"Une voix incroyable": près d'un an après sa prestation à la cérémonie des J.O. de Paris, pourquoi Angèle fascine-t-elle toujours autant? 

Angèle est discrète depuis la cérémonie des Jeux olympiques, mais elle reste une influenceuse iconique. Sa musique, son style, son look : elle est suivie par près de 4 millions de personnes sur les réseaux, et sa prestation au Stade de France marque encore les mémoires.

"On dit que je l'ai sublimée, mais en vrai, elle s'est sublimée toute seule parce que c'est elle qui est venue habillée, coiffée, et puis surtout sa capacité d'artiste à prendre en charge ce titre iconique. Après, c'est une alchimie complexe, je ne sais pas si c'est à moi de la détailler. Je pense que c'est simplement une question de justesse : Angèle est une personnalité qui sonne juste avec notre époque", explique Thomas Jolly, directeur artistique des cérémonies des J.O..

À lire aussi Angèle et Kavinsky: leur duo sur Nightcall aux Jeux olympiques a failli ne jamais exister

Pour en arriver là, il a fallu faire preuve de détermination, et même de culot. Angèle n’est pas encore connue en 2016 lorsqu’elle et sa manageuse poussent les portes d'un hôtel bruxellois pour... s’imposer à une soirée donnée pour une trentaine de personnes. "Nous, on n'était pas hyper motivés parce qu'on pensait que ça n'allait pas plaire, que ce n'était pas vraiment dans le concept", se remémore Miguel Perez, organisateur d’événement. "Mais sa manageuse était très obstinée et Angèle, on voyait qu'elle était passionnée. Elle ne nous a pas laissé le choix".

Un premier single en 2017, et deux ans plus tard un titre qui marque l’engagement de la chanteuse contre le harcèlement de rue et la culture du viol. Le succès est fulgurant : son audace et sa spontanéité inspirent au-delà des frontières.