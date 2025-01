Will Smith de retour sur scène en Belgique après 20 ans: voici où il se produira

Le Ronquières Festival ajoute une date exceptionnelle le mardi 5 août pour accueillir Will Smith, de retour en Belgique après 20 ans d’absence. Une annonce surprise qui ravit les organisateurs et les fans.

"Nous avons vu que l'artiste était annoncé l'été prochain un peu partout en Europe, mais pas chez nous. On s'est dit qu'on avait un coup à jouer", explique Gino Innocente, co-organisateur du festival. "Forcément, nous sommes heureux et fiers d'avoir pu décrocher cette date".

Le Ronquières Festival, connu pour sa programmation éclectique, frappe un grand coup cette année en ajoutant une journée supplémentaire pour accueillir Will Smith. L’acteur et rappeur américain fera escale en Belgique pour une date exclusive, une première depuis deux décennies.

Le retour musical de Will Smith

Ces dernières années, Will Smith s’était éloigné de la musique pour se concentrer sur sa carrière cinématographique. Son dernier album, Lost and Found, remonte à 2005. Mais en 2024, l’artiste a marqué son retour sur la scène musicale avec plusieurs singles inédits.

Lors de son passage à Ronquières, le public peut s’attendre à un show mêlant nouveautés et classiques. "Miami", "Gettin' Jiggy With It", "Wild Wild West", ou encore "Parents Just Don't Understand", qui lui avait valu un Grammy Award en 1988, devraient enflammer la scène du festival.

Initialement, les organisateurs avaient envisagé de programmer cette journée bonus le lundi 4 août, dans la continuité des trois jours habituels du festival. Mais pour des raisons techniques liées au montage et aux aménagements, elle aura finalement lieu le mardi 5 août.

Les détenteurs d’un pass 3 jours bénéficieront d’un tarif préférentiel s’ils souhaitent prolonger l’expérience. Les tickets pour cette date supplémentaire seront mis en vente le jeudi 6 février à 10h00.