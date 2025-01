Zaho de Sagazan, dEUS, Kyo...: le festival des Solidarités annonce ses premiers noms

Le festival des Solidarités revient du 22 au 24 août à Suarlée avec une affiche mêlant nostalgie, nouveautés et talents féminins. Plus de 20 artistes enchanteront le site d'Ecolys.

Le festival des Solidarités, près de Namur, a annoncé jeudi ses premiers noms. Plus de vingt artistes sont déjà à l'affiche du festival, de quoi nourrir l'impatience des amateurs de l'événement familial qui se tiendra du 22 au 24 août sur le site d'Ecolys (Suarlée).

Une ouverture nostalgique

Les nostalgiques se raviront des concerts prévus le jour d'ouverture des festivités. Ils pourront retrouver les sons de Ghinzu, Sharko, dEUS et même de Hollywood Porn Stars. Arrivés plus récemment sur le devant de la scène, Zaho de Sagazan, Charles et Lucky Love seront aussi au programme. Aldebert ouvrira la journée et The Avener la conclura.