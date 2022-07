"Seul parmi tous, seul au monde": Stéphane Plaza publie un message mystérieux et inquiétant sur ses réseaux sociaux

Stéphane Plaza ne cesse de faire parler de lui ces derniers temps. Lui qui paraît toujours de bonne humeur et qui sait comment apporter un peu de gaieté sur les plateaux TV semble aujourd’hui avoir un petit coup de mou. Sur son compte Instagram, il a partagé un long message qui reste assez mystérieux… À qui s’adresse-t-il ? Vit-il une épreuve difficile ? Le doute plane et les questions subsistent.

"On a beau être entouré, on se sent souvent seul. Seul parmi tous, seul au monde." Ce sont les derniers mots publiés par Stéphane Plaza sur son compte Instagram. Dans sa dernière publication, le célèbre agent immobilier semble passer par une épreuve compliquée. Lui qui a toujours l’air de bonne humeur, sourire aux lèvres et qui sait comment apporter un peu de gaieté sur les plateaux TV paraît tout d’un coup bien triste.

"Un sentiment de solitude et d’incompréhension face aux personnes qui nous entourent. Je suis là je les observe. Ma tête va exploser mon cœur va se briser tellement cette douleur est profonde et invisible", poursuit l’animateur télé de 52 ans. Il a volontairement désactivé les commentaires, ne laissant pas la possibilité aux internautes de le questionner ou de réagir. Seuls les likes sont permis, et il y en a un certain nombre.

Des questions se posent pourtant : à qui s’adresse-t-il ? A-t-il vécu un moment difficile ? Stéphane Plaza a tout de même terminé son message sur une note plus positive : "Je me console dans l’amour, ce magnifique sentiment qui égaie mon âme, qui fait naître des petits papillons dans le ventre. Cet amour que je reçois de votre part tous les jours. Je me couche malheureux et je me réveille heureux grâce à vous. Je vis pour vous", a-t-il encore écrit, en identifiant son acolyte Karine Le Marchand… Et Léonardo DiCaprio ! Étrange.