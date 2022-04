Découvrez la première image de l'actrice Margot Robbie dans le rôle de Barbie

L'actrice australienne de 31 ans a été vue pour la première fois dans la peau de la poupée emblématique de la marque Mattel sur une photo publiée par le compte officiel Instagram des studios Warner Bros.

Au volant d'une Chevrolet Corvette rose, la star prend la pose devant ce qui ressemble au manoir de Barbie.

Le casting pour cette version revisitée de l'Américaine la plus célèbre au monde est prestigieux. Ryan Gosling jouera le partenaire de longue date de Barbie, Ken. Les acteurs Will Ferrell, Issa Rae, Simu Liu, Kate McKinnon, America Ferrera, Michael Cera et Alexandra Shipp font également partie de l'aventure.

Margot Robbie qui est depuis longtemps prévue pour jouer la poupée de mode la plus emblématique du monde dans un film d'action en direct et en décembre 2020, elle a juré de donner au public "quelque chose de totalement différent" avec un personnage principal de "centre-gauche".

"Notre objectif est de dire: "Quoi que vous pensiez, nous allons vous donner quelque chose de totalement différent", avait révélé l'actrice en 2020 en évoquant ce projet.

Le synopsis publié sur IMDB livre des détails supplémentaires à ce film: "Une poupée vivant à Barbieland est expulsée parce qu'elle n'est pas assez parfaite et se lance dans une aventure dans le monde réel".

Le film Barbie devrait sortir dans les salles le 21 juillet 2023.