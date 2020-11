Inès raconte une anecdote "écœurante" de Koh-Lanta: "Vous n'êtes pas prêts…"

Inès est restée très populaire après sa belle aventure dans Koh-Lanta, l'île des héros. Suivie par pas moins de 286.000 personnes sur Instagram, elle interagit volontiers avec ses abonnés.

Elle vient d'ailleurs encore de se prêter au jeu des questions-réponses en story. Elle a entre autres évoqué son quotidien d'infirmière. La jeune femme est en effet très impliquée dans la lutte contre le coronavirus. Elle a même annulé la participation à une émission pour pratiquer son métier durant cette période de crise.

Mais dans sa story, elle a également raconté une nouvelle anecdote liée à l'émission: un moment inoubliable dont elle se serait bien passée…

"Vous n'êtes pas prêts, prévient-elle d'entrée, avant d'expliquer : "On allait parler entre Jaunes, un peu plus loin du camp. Donc, on marche dans le sable en longeant la plage et là... Il s'avère que quelqu'un s'était lâché la nuit, avait recouvert sa surprise de sable, et qui y a foutu le pied dedans ? Telle une victime les larmes aux yeux et écœurée, je suis allée me rincer en pleurant. 100% Koh-Lanta".

Aujourd'hui, elle en rit, mais on imagine son désarroi, surtout que les aventuriers n'ont pas de savon pour se laver !