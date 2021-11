Le mariage PHARAONIQUE de Paris Hilton: son menu comportait des pommes de terre recouvertes d'or

Le somptueux mariage de Paris Hilton avec Carter Reum a donné lieu à une réception au cours de laquelle des pommes de terre en feuilles d'or ont été servies aux invités, parmi d'autres mets extravagants, le tout préparé par le célèbre chef Wolfgang Puck, relate le site Fansided.



Un menu de la célébration montre une entrée composée d'une salade de poires asiatiques avec des figues, une vinaigrette à la grenade et des noix de pécan confites, servie avec des tortelloni à la courge musquée parfumés au beurre brun et à la sauge croustillante. Un assortiment de pain avec du beurre de crème sucrée était également proposé en entrée.

Pour le plat principal, les convives ont eu droit à une entrée de bar en croûte de pommes de terre ainsi qu'à un steak de New York grillé avec des pommes de terre Yukon Gold garnies de crème aigre, de caviar - et bien sûr de feuilles d'or.



Pour le dessert, Paris Hilton a opté pour un gâteau au chocolat sans farine servi avec de la glace au café, et une tarte aux fruits avec un streusel aux amandes et de la glace à la vanille.





D'autres hors-d'œuvre ont été servis, notamment du canard, des rouleaux de printemps végétariens aux crevettes croustillantes, des œufs de caille à la diable avec caviar, une pizza au saumon fumé et caviar frais, et un tartare de thon épicé Spago Signature.



Et pour les bouchées de fin de soirée, les fêtards pouvaient déguster des fromages grillés aux trois fromages, des mini cheeseburgers, des frites à la graisse de canard, des bigs in a blanket et des macarons aux fruits et légumes.





Hilton, 40 ans, et Reum, 40 ans, ont dit "OUI" dans la propriété de Bel-Air de son défunt grand-père Barron, jeudi. Les trois jours de festivités se poursuivent par un carnaval sur la jetée de Santa Monica le vendredi et une soirée en cravate noire le samedi.



La mariée portait une robe Oscar de la Renta aux manches longues couvertes de broderies de fleurs pour descendre l'allée, mais elle a changé trois fois de tenue au cours de la soirée.





Parmi les invités de marque qui ont assisté à ses noces extravagantes figuraient Kim Kardashian, Nicole Richie, Demi Lovato, Emma Roberts, Bebe Rexha, Evan Ross, Kyle Richards, Paula Abdul, Stacy Bendet, sa sœur Nicky Hilton et sa mère Kathy Hilton.

Paris et Carter ont confirmé leur relation en avril 2020 et se sont fiancés en février. Le mari de la star a fait sa demande sur une île privée après avoir fréquenté Hilton pendant un an, lui offrant une bague en diamant.