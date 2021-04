Polémique: Fabien Lecœuvre qualifie la chanteuse Hoshi de "talentueuse mais... effrayante"

Les auditeurs de la webradio indépendante Arts-Mada ont sursauté sur leur chaise ce mercredi 7 avril en écoutant les propos tenus par le chroniqueur Fabien Lecœuvre, ancien comparse de Patrick Sébastien dans l'émission "les Années bonheur", diffusée sur France 2.

Fabien Lecœuvre a tenu des propos insultants envers la chanteuse Hoshi, estimant qu'elle n'était pas jolie. Des propos qui ont suscité une salve de réactions sur les réseaux sociaux, relate ce mercredi soir le Nouvel Obs'.

Il a dit: "Quand est-ce qu’on va nous sortir des beaux mecs, ou des filles sublimes ? Quand vous regardez Hoshi par exemple, qui a un talent incroyable, indiscutable… mais enfin, vous mettez un poster de Hoshi dans votre chambre ? Elle devrait donne (r) ses chansons à des filles sublimes".

La chanteuse elle-même a réagi ce mercredi soir via son compte Twitter. "Tellement grave de tenir ce genre de propos Fabien Lecœuvre. On lui offre un poster ou un miroir ? J’hésite".

Le principal intéressé a tenté des excuses malvenues. "Bonsoir Hoshi, Mille excuses pour ces propos maladroits sortis de leur contexte et qui ont pu te blesser. Je relatais simplement une différence d’époque où les maisons de disques et les publics faisaient beaucoup plus attention aux physiques des artistes qu’aujourd’hui."

Une réponse loin d’avoir convaincu la chanteuse, encore renvoyée à son physique. "Mais c’est une blague en fait ? Vous êtes encore en train de parler de mon physique. Hallucinant. C’est à cause de gens comme vous que des jeunes abandonnent leur rêve, pas à cause des maisons de disque", a-t-elle rétorqué.