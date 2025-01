Anniversaire de la princesse Kate: un nouveau départ après une année marquée par la maladie

Kate Middleton, figure emblématique de la famille royale britannique, a vécu une année marquée par la maladie. Après des mois d’absence et de spéculations, elle avait révélé en mars dernier, via une vidéo émouvante, son combat contre un cancer. Ce témoignage avait mis fin aux rumeurs qui circulaient depuis la publication controversée d’une photo retouchée d’elle et de ses enfants.

La princesse a traversé plusieurs mois de chimiothérapie, annonçant avec soulagement la fin de son traitement début septembre. Dans une vidéo tournée en août, elle s’était confiée sur ces "mois incroyablement durs" tout en exprimant sa volonté de profiter de chaque jour entourée de son époux William et de leurs enfants, George, Charlotte et Louis.