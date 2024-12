Le signe que Kate Middleton se porte moins bien que prévu? Les experts royaux s'inquiètent après une absence du couple héritier

Après une année très éprouvante, le couple héritier a besoin de calme et s'est donc retiré dans sa maison de campagne sur le domaine royal de Sandringham, à l'est de l'Angleterre, avec leurs trois enfants.

Le traditionnel déjeuner d'avant Noël avec la famille royale au grand complet s'est donc déroulé sans eux, ce jeudi 12 h à Buckingham Palace. C'était une large tablée avec tous les cousins, cousines, oncles et tantes, des branches relativement éloignées du trône, mais toujours dans l'arbre généalogique des Windsor.

À noter que le prince Andrew, déjà en disgrâce pour ses liens avec un pédophile, s'est encore plus décrédibilisé ces derniers jours à cause de sa relation avec un individu accusé d'être un espion chinois. Le petit frère du roi n'était donc pas au déjeuner de Buckingham Palace et il ne sera pas à Sandringham, où la famille royale se réunira en petit comité avec ses membres actifs. C'est un souci immédiat en moins pour le Roi qui continue à être traité pour son cancer, et la reine qui peine à se remettre d'une infection pulmonaire.

Quant à Kate, qui a terminé sa chimiothérapie, les observateurs avertis estiment que si la princesse allait bien, on la verrait davantage.