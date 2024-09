"C'était très impressionnant": la Reine Mathilde a marqué les esprits en remplaçant le Roi Philippe lors d'une cérémonie à Liège

"Elle a dit que c'était bien qu'on continue à commémorer et que mon fils reprenait le flambeau", explique le fils d'un résistant. "C'est important. Pour moi, c'est un très bel hommage, mais j'aurais préféré de ne pas avoir cet hommage-là et d'avoir gardé mon père", témoigne une autre.

Mathilde a foulé le tunnel, long d'une quinzaine de mètres, qu'empruntaient les prisonniers juste avant d'être fusillés. Ce matin, la Reine a rendu hommage aux victimes et aux familles des résistants liégeois. Elle remplaçait son mari, le Roi Philippe, actuellement malade.

Durant la Seconde Guerre mondiale, Liège était une terre de résistance. Dans cette nécropole nationale, 414 croix blanches symbolisent l'ardeur et la détermination des hommes qui ont donné leur vie.

Ça me tenait à cœur d'être ici

"Mon grand-papy a fait partie de la résistance et du coup, j'ai parlé de lui. Ça m'a fait du bien au fond du cœur", confie Yan. "Je suis fière de mon pays, je suis fière d'être belge et liégeoise. Ça me tenait à cœur d'être ici", ajoute Rachel.

Parmi les invités, plusieurs ambassadeurs, dont celui des Etats-Unis. De nombreux enfants étaient également présents ; six écoles étaient invitées afin de ne jamais oublier les horreurs de la guerre.