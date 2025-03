Emmanuel-Philibert de Savoie et Clotilde Courau séparés depuis plusieurs années? Le Prince met fin aux rumeurs

Mariés depuis le 25 septembre 2003, Emmanuel-Philibert de Savoie et Clotilde Courau formaient un couple emblématique entre noblesse et cinéma. Leur union avait été célébrée en grande pompe à Rome, à la basilique Sainte-Marie-des-Anges-et-des-Martyrs, sous les yeux de nombreuses personnalités. De leur mariage sont nées deux filles, Vittoria (2003) et Luisa (2006).

Nous sommes profondément différents, mais sincèrement unis

Si leur relation a longtemps fasciné, elle n’a pas été exempte de difficultés. Ces dernières années, Clotilde Courau avait d’ailleurs évoqué les épreuves traversées par leur couple.