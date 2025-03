La reine Camilla bouleversée par l’affaire des viols de Mazan: son message à Gisèle Pelicot

Selon le magazine Newsweek , qui cite une source proche du palais, la reine Camilla a été "extrêmement affectée" par l’histoire de Gisèle Pelicot. Elle aurait été particulièrement impressionnée par "l'extraordinaire dignité et courage de cette femme qui a accepté le regard du public" et par sa décision de refuser le huis clos lors du procès de ses agresseurs.

Gisèle Pelicot, dont le calvaire a bouleversé l’opinion publique, a reçu une lettre venue du palais de Buckingham, a confirmé jeudi l'un de ses avocats Antoine Camus. "Elle était sidérée, émue et assez fière de voir qu'elle avait réussi à porter le combat jusqu'à la famille royale d'Angleterre", a-t-il confié au Monde sans toutefois dévoiler le contenu de la correspondance. sans toutefois dévoiler le contenu de la correspondance.

Gisèle Pelicot a en effet voulu que le procès de son ex-mari et des 50 autres accusés soit public, afin que "la honte change de camp". Une démarche qui a marqué bien au-delà des frontières françaises.

Un procès au retentissement mondial

Entre septembre et décembre 2024, le procès des viols de Mazan a mis en lumière des années d’horreur subies par Gisèle Pelicot, droguée et violée à répétition par son mari et des dizaines d’hommes recrutés sur internet. À l’issue des audiences, son ex-mari Dominique Pelicot a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle, une peine qu’il n’a pas contestée.

Quant aux 50 coaccusés, âgés de 27 à 74 ans, ils ont écopé de peines allant de trois ans de prison, dont deux avec sursis, à 15 ans de réclusion criminelle. Certains ont fait appel.