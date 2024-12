"Je crois fermement à la prochaine génération": après 25 ans de règne, le Grand-Duc Henri annonce enfin la date de son départ

C’est une déclaration historique qu’a faite Henri de Luxembourg, 69 ans, dans son discours de Noël le 24 décembre. Après avoir laissé entendre en juin dernier qu’il préparait une passation de pouvoir, le souverain a confirmé que son abdication en faveur de son fils aîné, le prince Guillaume, aura lieu le 3 octobre 2025. "La Grande-Duchesse et moi sommes heureux de partager avec vous que le prince Guillaume et la princesse Stéphanie seront nos successeurs dès le 3 octobre 2025. Je sais que le prince Guillaume et la princesse Stéphanie contribueront de toutes leurs forces au bien-être du pays ", a annoncé le Grand-Duc. Il a ajouté : "C'est la dernière fois que je prononce le discours de Noël en tant que chef de l'État".

Henri de Luxembourg, qui a accédé au trône en octobre 2000 après l’abdication de son père, Jean, mettra ainsi fin à un règne de 25 ans. Sportif passionné et connu pour sa proximité avec ses concitoyens, il a su incarner la stabilité et l’identité du Grand-Duché. "Je crois fermement à la prochaine génération. Elle assumera la responsabilité d’un monde, espérons-le, plus pacifique et durable", a-t-il déclaré, évoquant la retraite comme "un processus naturel qui a sa raison d’être".