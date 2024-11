Le prince William confie avoir vécu "l’année la plus difficile" de sa vie: "C'était épouvantable"

Le prince William s'est confié sur les cancers de son épouse Kate et de son père, le roi Charles III.

Le fils de Diana s’est adressé aux journalistes à la fin de sa visite en Afrique du Sud. Le prince William a expliqué comment il a fait face au diagnostic de cancer chez sa femme et son père, le roi Charles III.

Le prince William a évoqué ce jeudi les derniers mois très difficiles pour la famille royale britannique. D’après la BBC, le prince de Galles a décrit l’année écoulée comme "l’année la plus difficile" de sa vie.

Le palais de Buckingham a révélé que le roi souffrait d'un cancer en février et qu'il commencerait un traitement. À peine six semaines plus tard, il a été annoncé que la princesse de Galles suivait une chimiothérapie après un diagnostic de cancer.

"Je suis très fier de ma femme et de mon père pour avoir géré (cette période, ndlr). Mais d’un point de vue personnel et familial, ça a été brutal", a confié le prince William.

Pendant plusieurs semaines, le prince William s’est retiré de la vie publique pour s’occuper de sa famille : "C'était épouvantable. Il a été très difficile d’essayer de surmonter tout le reste (…) et de tout garder sur la bonne voie."

Le roi Charles III a depuis repris ses fonctions publiques et Kate a terminé son traitement de chimiothérapie.