Un premier pas vers la réconciliation ? Le prince William évoque son frère Harry en public pour la première fois depuis six ans

Pour la première fois depuis six ans, le prince William a prononcé le nom de son frère, le prince Harry, lors d’une déclaration publique. Dans un documentaire récemment diffusé, le prince de Galles revient sur son enfance et sur l’impact de leur mère, la princesse Diana, notamment lorsque celle-ci les avait emmenés, lui et Harry, dans un refuge pour sans-abri. Un geste qui relance les spéculations autour d'une possible réconciliation entre les deux frères.

Dans ce nouveau documentaire intitulé "Prince William: We Can End Homelessness", William partage plusieurs souvenirs poignants de son enfance. Parmi eux, il se souvient de l’époque où sa mère l’a emmené, lui et Harry, dans un refuge pour sans-abri à Londres, souhaitant leur montrer un autre aspect de la vie, loin des dorures du palais.

"Ma mère m’a emmené au Passage. Elle y a emmené Harry et moi. J’avais autour de 10 ou 11 ans à l’époque, et je me sentais un peu intimidé, car je ne savais pas ce qui m’attendait", confie William. Pour les observateurs de la monarchie britannique, cette mention directe de son frère marque un événement : c’est la première fois depuis 2018 que le prince de Galles parle de lui en public.