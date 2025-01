Naissance royale: la princesse Beatrice rend hommage à Elizabeth II dans le prénom de son enfant

Le bébé est né à 12h57 à l’hôpital de Chelsea et Westminster, à Londres, avec un poids légèrement inférieur à 2,2 kg. Elle occupe désormais la 11ᵉ place dans l’ordre de succession au trône britannique, juste après sa sœur aînée, Sienna, née en septembre 2021.

La princesse Beatrice, fille aînée du prince Andrew et petite-fille de la défunte reine Elizabeth II, est devenue maman pour la deuxième fois. Elle a donné naissance, le 22 janvier dernier, à une petite fille prénommée Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi, a annoncé mercredi le palais de Buckingham.

Une annonce pleine d’émotion

Le mari de Beatrice, Edoardo Mapelli Mozzi, a partagé la nouvelle sur Instagram, accompagnée d’un premier cliché de leur fille. "La semaine dernière, nous avons accueilli la petite Athena dans notre vie. Elle est minuscule et absolument parfaite. Nous sommes tous (y compris Wolfie et Sienna) déjà complètement fous d’elle. Nos cœurs débordent d’amour pour toi, bébé Athena", a-t-il écrit.

Le couple a également adressé un message de gratitude au personnel médical : "Ma femme et moi tenons à remercier chaleureusement tout le merveilleux personnel de l’hôpital Chelsea and Westminster pour les soins et le soutien exceptionnels qu’ils nous ont apportés pendant cette période incroyablement spéciale".

Le roi Charles III, la reine Camilla et l’ensemble de la famille royale se sont dits "ravis de la nouvelle", a précisé le palais dans son communiqué. Beatrice et sa fille ont quitté l’hôpital et se portent bien.

Mariés depuis juillet 2020, Beatrice et Edoardo Mapelli Mozzi élèvent également Christopher Woolf, surnommé "Wolfie", né d’une précédente relation d’Edoardo avec l’architecte américaine Dara Huang. Athena vient ainsi agrandir cette famille recomposée, dans la plus grande discrétion, loin du tumulte qui entoure parfois la monarchie britannique.