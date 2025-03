Nouvelle révélation dans l’affaire Marius Borg Høiby, le fils de la princesse de Norvège: une victime découvre l'impensable

Mannequin, influenceuse et personnalité de la télévision norvégienne, Linni Meister a été convoquée il y a quelques mois pour témoigner sur Marius Borg Høiby dans le cadre de l’enquête. À ce moment-là, elle ignorait totalement être concernée par l’affaire. Mieux encore, elle le défendait. "Beau, gentil et poli", décrivait-elle alors aux enquêteurs, expliquant avoir partagé avec lui de bons moments.

Mais son témoignage a pris un tournant brutal lorsque les policiers lui ont montré une vidéo accablante : des images où Marius Borg Høiby était en train d’abuser d’elle. Linni Meister, sous le choc, n’avait aucun souvenir de cette nuit de 2018, qui se serait déroulée dans le sous-sol de la résidence royale de Skaugum, près d’Oslo.

Un témoignage bouleversant

Dans une interview accordée au magazine norvégien Se og Hør, Linni Meister est revenue sur cette découverte traumatisante : "Cela a déjà été une période assez difficile et éprouvante". Elle a préféré ne pas entrer dans les détails, mais a confié vouloir avant tout protéger son fils : "Je ne pense pas qu’il faille entrer dans les détails. Mais laissez-moi vous dire que j’ai déjà pris soin de beaucoup de choses dans ma vie, et que mon fils passera toujours en premier. Je me sens plus forte que jamais et j’ai le meilleur soutien et les meilleures personnes au monde autour de moi".

Cette révélation renforce les accusations contre Marius Borg Høiby, déjà sous le coup d’une possible condamnation pouvant aller jusqu’à dix ans de prison. Alors qu’il était récemment en cure de désintoxication à Londres, le fils de la princesse héritière est désormais confronté à une nouvelle charge accablante.