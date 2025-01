Une apparition qui ne passe pas inaperçue: Marius Borg de retour en Norvège avec une mystérieuse compagne

Marius Borg Høiby a été photographié par le journal Se og Hør à son arrivée à l’aéroport Gardermoen d’Oslo, bagages à la main et accompagné d’une femme dont l’identité reste inconnue. Cette apparition marque son premier retour public en Norvège depuis son admission en centre de désintoxication à Londres, où il cherchait à surmonter sa longue lutte contre la toxicomanie.

Une année marquée par les scandales

Depuis l’été 2024, le nom de Marius Borg Høiby est associé à une série de controverses judiciaires. Accusé de violences conjugales et d’agressions, il a reconnu publiquement, dans un communiqué dévoilé en août dernier, avoir commis des "lésions corporelles" et détruit des biens lors d’un incident dans un appartement d’Oslo, sous l’effet de l’alcool et de la cocaïne.

Arrêté et placé en détention provisoire en novembre 2024, Marius avait été libéré en attente de son procès. Dans ses déclarations, il a exprimé des remords et a présenté ses excuses à sa famille et à son ancienne petite amie, victime de l’incident. Il avait également annoncé vouloir suivre un traitement sérieux pour lutter contre ses addictions.

Une famille royale sous pression

Cette affaire a pesé lourdement sur la famille royale norvégienne. Sa mère, la princesse héritière Mette-Marit, a pris la parole publiquement pour la première fois en décembre dernier, décrivant la situation comme “très difficile”. Soutenue par sa famille et notamment par son amie proche, la princesse héritière Victoria de Suède, Mette-Marit n’a pas caché son émotion face à cette crise qui affecte l’image de la monarchie.

Marius, qui n’a aucun rôle officiel au sein de la famille royale et ne figure pas dans la lignée de succession au trône, vit aujourd’hui dans une maison isolée sur le domaine de Skaugum, à quelques centaines de mètres de la résidence principale de ses parents.