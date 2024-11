Rhinoplastie, lifting… Quelles têtes couronnées ont succombé au bistouri?

La pression des projecteurs est intense pour les reines et princesses du monde entier. Qu'elles soient en représentation officielle ou lors d'événements mondains, elles se doivent d'afficher une image irréprochable. Et lorsque l'âge et les imperfections viennent troubler ce portrait figé de la perfection, certaines n'hésitent pas à faire appel à la médecine et à la chirurgie esthétique.

Qu'elles soient reines ou princesses, l'appel du bistouri semble irrésistible dans un monde où la jeunesse est un symbole de puissance et d'admiration. "Leur devoir, on le rappelle, est de paraître et d'apparaître. Les attentes sont très fortes, donc on peut facilement tomber dans ce besoin d'arrêter le temps", explique Bertrand Deckers, chroniqueur royal.

Charlène de Monaco, après plusieurs changements de looks et de styles, a franchi le pas en s'offrant des interventions chirurgicales. "Elle ne se sentait pas à la hauteur et manquait de confiance face aux caméras. Elle a finalement trouvé un moyen de se rassurer en modifiant d'abord son nez à Paris puis cela l'a amené à d'autres modifications", précise Bertrand Deckers. Les premières modifications n'ont été que le début d'une métamorphose notable, incluant des liftings et des ajustements au niveau du menton et du front.