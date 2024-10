Kate Middleton en Zara lors de ses visites officielles: quand les princesses et reines misent sur le prêt-à-porter

Partager:

Les têtes couronnées ne se contentent plus de porter la haute couture : elles s’affichent désormais en tenues abordables. Des choix vestimentaires calculés, mais qui reflètent aussi une certaine volonté de se rapprocher du public, voire de promouvoir des valeurs de durabilité. De Kate Middleton à Letizia d'Espagne, en passant par la princesse Élisabeth de Belgique, plongez dans l’univers mode des figures royales d’aujourd’hui.

La princesse de Galles a révolutionné le style royal avec une approche décomplexée de la mode. Éloignée du luxe ostentatoire, Kate Middleton est une fervente adepte de Zara, marque avec laquelle elle a su populariser le "chic accessible". "Elle porte souvent des blazers Zara pour ses visites officielles, que ce soit dans des hôpitaux ou des associations", précise Amélie Schildt, spécialiste royauté. Ce choix permet à Kate de renvoyer une image proche des gens, tout en restant élégante. À lire aussi Amour, scandales et trônes: quand les mariages royaux défient les traditions Certaines de ses tenues ont même marqué les esprits par leur simplicité, comme son look intemporel avec une robe à pois et un petit spencer noir. "Cette tenue a su captiver, car de nombreuses femmes peuvent se projeter et l’imaginer dans leur propre garde-robe", souligne Marie Honnay, journaliste Lifestyle chez So Soir.

La princesse Élisabeth : une touche moderne au palais En Belgique, la princesse Élisabeth contribue également à moderniser le dressing royal. Mixant des pièces accessibles avec des tenues de gala plus traditionnelles, la future reine n’hésite pas à introduire des marques contemporaines, influençant même sa mère, la reine Mathilde. "Élisabeth et Kate sont fans de la marque Sésame, et on a même vu Élisabeth partager ses boucles d’oreilles avec Mathilde", observe Amélie Schildt. Et ce n’est pas tout : grâce à Élisabeth, les baskets Veja, marque écoresponsable, ont aussi trouvé leur place dans la garde-robe de la reine. À lire aussi Quand les rumeurs s'emparent des familles royales: de Kate Middleton à Grace Kelly Letizia d’Espagne : la sobriété avant tout La reine Letizia incarne à merveille l'élégance sobre et accessible. Passionnée de mode, elle n'hésite pas à s'afficher en tenues abordables pour des événements prestigieux. Dernièrement, elle portait une robe H&M pour moins de 150 €, lors d'une sortie au Théâtre Royal.