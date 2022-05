"Je suis sous l'émotion": dans Top Chef, l'élimination d'un candidat bouleverse un des chefs qui arrête de parler (vidéo)

Cette semaine, les six candidats encore en lice ont dû faire preuve d'imagination pour rester dans la compétition. Lors de la première épreuve, ils ont dû être créatifs en réalisant une cause à travers un plat gastronomique. Mais dénoncer une cause dans un plat choc s'est avéré compliqué. L'objectif était de surprendre le chef doublement étoilé Rasmus Munk dont le restaurant à Copenhague est été élu meilleur d'Europe.

Ensuite, les candidats ont dû impressionner la cheffe Dominique Crenn avec des produits de la mer. L'épreuve de la dernière chance était basée sur la poire.

Après les épreuves, c'est Lilian qui a le moins convaincu les juges. Le candidat a dû quitter l'aventure. Il s'est excusé auprès du chef Paul Poiret, car il voulait aller encore plus loin. "Grâce à Top Chef, j'ai appris que je veux aller au bout de mes rêves".

Le chef Paul Pairet, visiblement touché par son départ, lui a dit qu'il doit "presque faire la promesse de revenir dans ce métier. Tu as toutes les dispositions pour réussir, et c'est ce que je souhaite de tout cœur, car tu es un cuisinier exceptionnel".

"Je te souhaite le meilleur pour ton avenir, et si on peut t'aider, on t'aidera. Je ne vais pas trop parler, car je suis sous l'émotion de ton départ. Et c'est assez rare."