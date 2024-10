"Je ne suis pas du tout à la hauteur": la candidate belge du Meilleur Pâtissier craque dès la première épreuve

Partager:

Ce mardi 15 octobre 2024, "Le Meilleur Pâtissier" a fait son grand retour ! Mercotte et Cyril Lignac n’ont pas épargné les 14 nouveaux pâtissiers amateurs qui ont dû, dès le départ, se surpasser. Entre créations gourmandes, imprévus et un Chef invité prestigieux, ce premier épisode de la saison 13 a tenu toutes ses promesses. Voici ce qu’il ne fallait pas manquer.

Pour lancer cette 13ᵉ saison, le thème de la semaine est le marché ! Les 14 pâtissiers amateurs, venant de France et de Belgique, ont dû imaginer un stand qui les représente avec des accessoires et produits qu’ils avaient ramenés de chez eux. Mais surtout, il fallait épater le jury avec une pièce maîtresse bien gourmande lors de l'épreuve créative. Laëtitia, candidate belge, a charmé la tente avec son stand où l’art et la pâtisserie se rencontrent : "J'apporte ma personnalité dans la tente", dit-elle, dévoilant son talent pour dessiner et peindre sur ses biscuits. Un régal pour les yeux... et les papilles.

Aurélie, l’apicultrice passionnée, a joué la carte de l’authenticité avec un dessert 100% miel. Cependant, Mercotte se questionnait : "Son gâteau ne serait-il pas trop sucré ?" Suspense... À lire aussi "C’est du gâteau": le duo de pâtissiers, Ben et Adé, dévoile les coulisses de leur nouveau défi Et puis, il y a Benjamin, ce papa, passionné de crossfit, qui a voulu lier fitness et gourmandise avec son "Chocofit". Petit clin d’œil à son fils, il n’a utilisé que ses ingrédients préférés. Malheureusement, son dessert a du mal à prendre au froid. Mais rien n’abat Benjamin, qui garde le sourire et persévère ! Côté maladresse, Timothée, le benjamin de l’aventure, nous a offert la bourde de l’épreuve : en pleine réalisation, il casse sa Ring Light en chocolat à seulement 20 minutes de la fin. Heureusement, il ne se laisse pas abattre et finit par présenter un dessert qui tient la route. Amusé par sa proposition de dessert, Cyril Lignac lui promet de le suivre sur Instagram. Pari tenu !