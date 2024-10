"Le Meilleur Pâtissier": une touche belge et des nouveautés, découvrez ce que réserve la saison 13

Partager:

Après douze saisons de succès, "Le Meilleur Pâtissier" revient avec un souffle de fraîcheur. Nouveaux défis, nouveaux visages et une ambiance inédite : la saison 13 s'annonce mémorable, avec toujours plus de gourmandise et de créativité au rendez-vous.

Le célèbre concours culinaire "Le Meilleur Pâtissier" revient sur RTL tvi avec une saison 13 encore plus gourmande. Cette année, l'émission est animée par la comédienne Laëtitia Milot, qui rejoint le chef Cyril Lignac et l'incontournable Mercotte. Nouveaux défis Les 14 pâtissiers amateurs, venant de France et de Belgique, devront faire preuve de technicité et de créativité pour impressionner le jury. Cette saison met l'accent sur des épreuves renouvelées et des défis inédits, avec une épreuve surprise qui permettra aux gagnants d'obtenir une immunité pour la semaine suivante. À lire aussi Découvrez qui a remporté la finale de cette douzième saison du Meilleur Pâtissier

Chaque semaine, les candidats seront mis au défi lors de trois épreuves : l'épreuve créative, qui fait appel à leur audace et imagination ; l'épreuve technique, confiée cette année à des chefs de renom qui partageront leurs savoir-faire exclusifs et l'épreuve surprise, qui réservera des défis inédits et imprévisibles. Parmi les chefs invités de cette saison figurent des personnalités emblématiques telles que Pierre Hermé, Kevin Ollivier, et Maxime Frédéric, qui transmettront leurs recettes et techniques signatures. Laëtitia, une candidate belge pleine de talent Laëtitia, 35 ans, est l'une des nouvelles candidates belges de la saison 13 du "Meilleur Pâtissier". Originaire de Saint-Servais, elle partage son quotidien entre son travail en garderie et sa passion pour la création artistique, notamment la décoration de biscuits et de gâteaux. RTL info : Qu'est-ce qui vous a poussé à participer au "Meilleur Pâtissier" cette année ? Laëtitia : Ce qui m'a poussée, c'est la volonté de sortir du lot. Je dessine depuis des années, je vis pour ça. Et pour se démarquer dans la société actuelle, il faut se montrer différent. Le Meilleur Pâtissier était l'émission idéale pour montrer mon côté artistique.

Depuis combien de temps faites-vous de la pâtisserie ? Ça va faire une dizaine d'années. À la base, je faisais ça avec ma belle-sœur, qui est très technique et passionnée. Elle m'a entraînée dans cette passion. Moi, je m'occupe principalement de la décoration. Vous pouvez retrouver dans mes pâtisseries ce côté artistique, que ce soit sur les biscuits ou les gâteaux que je peins. Avez-vous des souvenirs d'enfance liés à la pâtisserie ? Oui, avec ma grand-mère. Elle faisait beaucoup de pâtisseries traditionnelles, comme la tarte qui reposait près du poêle à charbon pour lever. Les bonnes odeurs de galettes, c'était un vrai bonheur. On est une famille de grands gourmands, et tout venait du jardin, comme les confitures maison. Mon frère et moi, on a grandi là-dedans. Quelles sont vos inspirations culinaires ? Ma belle-sœur fait partie de ceux que j'admire, elle a une technicité qui m'impressionne toujours, je l'appelle d'alleurs "ma petite Mercotte". Sinon, j'aime beaucoup Stéphane Glacier, meilleur ouvrier de France. Il dit qu'un gâteau doit être bon avant d'être beau, et c'est ce que je trouve le plus important.