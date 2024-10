"C’est du gâteau": le duo de pâtissiers, Ben et Adé, dévoile les coulisses de leur nouveau défi

Ce soir, à 20h20 sur RTL tvi, la 13ᵉ saison du célèbre concours "Le Meilleur Pâtissier" fait son grand retour. Pour l’occasion, nous avons rencontré Benjamin et Adelina, deux anciens candidats de la saison 11, qui ont non seulement marqué l'émission par leur talent, mais aussi par leur belle histoire d'amour. Aujourd'hui, ils reviennent avec une nouvelle émission gourmande, "C'est du gâteau".

Benjamin et Adelina, que le public a découverts dans la saison 11 du "Meilleur Pâtissier", se remémorent avec tendresse leur passage dans l’émission, marqué par leur rencontre Malgré l’aspect compétitif du programme, les deux anciens candidats n’ont jamais ressenti de rivalité entre eux. "On savait qu'il y aurait un gagnant, mais on ne pensait pas à ça", explique Adelina.

Quant aux préparatifs, les candidats ont quelques jours pour réfléchir aux thèmes des épreuves, mais il n'y a pas de possibilité réelle de s’entraîner. "Tout se joue dans la tête", explique Benjamin. "On doit improviser comme de vrais chefs pâtissiers".

Une nouvelle émission : C'est du gâteau

Après leur aventure dans "Le Meilleur Pâtissier", Benjamin et Adelina se retrouvent à la tête de leur propre émission, "C'est du gâteau", diffusée à 22h25 sur RTL tvi. Le concept ? Une "battle" amicale autour d’une même pâtisserie. "C’est vraiment de l’amour entre nous deux, et après on s'affronte autour d'un thème", explique Benjamin. Des recettes accessibles comme la tarte au citron meringuée ou le brownie sont mises à l'honneur, avec un objectif clair : rendre la pâtisserie accessible à tous.

Travailler ensemble au quotidien ne semble pas éroder leur complicité. "On est tout le temps ensemble, du matin au soir. Tous nos projets, on les fait ensemble", déclare Benjamin. Leur émission permet de montrer les coulisses de leur vie professionnelle, souvent idéalisée sur les réseaux sociaux. "On a voulu montrer la réalité, avec les petites engueulades et tout ce qui ne se voit pas".