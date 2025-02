"Ça ne tiendra pas": le mariage de Jordan et Aurélie déjà voué à l’échec dans Mariés au premier regard?

Alors que Jordan et Aurélie se sont dit oui malgré la distance qui les sépare, leurs proches restent sceptiques sur l’avenir de leur union. Entre préjugés et doutes sur la sincérité de Jordan, certaines voix s’élèvent déjà en coulisses.

Sa mère l’avait d'ailleurs anticipé avec une pointe d'inquiétude : "C'est justement la ville où ma fille a dit que si jamais ils viennent de Charleroi, c'est non. J’espère qu’elle ne s’arrêtera pas simplement à ça". Heureusement, Aurélie a mis de côté ses réticences et a accepté de tenter l'aventure.

Des doutes en coulisses

Si les festivités battent leur plein, en coulisses, l’ambiance est plus nuancée. Laurence et Louis, amis proches de Jordan, s’éloignent du groupe pour discuter à cœur ouvert… et ce qu’ils disent n’est pas des plus encourageants.

Laurence ne mâche pas ses mots : "Franchement, il raconte des conneries pour se faire bien voir : 'je fais le ménage, je suis maniaque'. Comment tu veux plaire à quelqu'un si tu ne restes pas toi-même ?". De son côté, Louis évoque un autre problème : "J'ai eu ses belles-sœurs en bas, ce n'est pas son type d'homme du tout. Elles ont eu peur qu'elle dise non". Laurence, elle, se montre catégorique : "Ça ne tiendra pas, je ne les vois pas continuer".

Un espoir malgré tout ?

Pourtant, quelques heures plus tôt, Laurence semblait plus optimiste : "Le fait que la mariée ait une grande famille, on peut s'y attendre. Mais je me dis que c'est bien pour Jordan. Malheureusement, les aléas de la vie font que sa famille s'est réduite. Là, il va peut-être pouvoir recréer des liens avec ses beaux-parents et ses futurs beaux-frères et sœurs".

Alors, ce mariage est-il voué à l’échec comme le pensent Louis et Laurence, ou Jordan et Aurélie sauront-ils déjouer les pronostics ? Retrouvez "Mariés au premier regard" chaque dimanche à 20h45 sur RTL tvi et en streaming sur RTL play.