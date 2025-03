"Comment me sortir de ce truc-là ?": Mélanie et Bastian vivent un dernier dîner sous tension dans Mariés au premier regard

En Crète, l’heure du dernier dîner a sonné pour Mélanie et Bastian. Après un séjour en dents de scie, marqué par des incompréhensions et un rythme amoureux mal synchronisé, le couple s’apprête à tirer un trait sur son aventure.

Tout commence pourtant sur une note plus apaisée. Après les tensions des derniers jours, Bastian adopte une attitude plus détendue, et le couple partage enfin un moment de complicité. Mais derrière ce calme apparent, Mélanie sent monter une angoisse. "Je garde cette boule au ventre de me dire que tout se passe bien et je sais très bien comment va se terminer le repas", confie-t-elle aux caméras.