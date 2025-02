Mariés au premier regard: "Dis oui, s’il te plaît" Gérard, déjà conquis par sa future épouse

Partager:

Gérard et Lucie se rencontrent enfin dans Mariés au premier regard, et l’émotion est au rendez-vous ! Entre le stress palpable de Gérard, l’impatience détendue de Lucie et les regards amusés de leurs proches, cette première rencontre réserve son lot de surprises.

À Ramillies, l’heure est venue pour Lucie et Gérard de se découvrir pour la toute première fois. Lui, gestionnaire de patrimoine de 59 ans, est visiblement stressé. Elle, impatiente et détendue. Mais dès que Gérard aperçoit sa future épouse, c'est le choc ! "Je trouve qu'elle est séduisante et que c'est la personne qui peut être avec moi. Je suis sous le charme", confie-t-il, déjà conquis. Un coup de cœur réciproque Lucie, elle aussi, est agréablement surprise : "Moi, j'ai le petit coup de cœur. Il a beaucoup de charisme, un beau sourire, et tout de suite, il se passe quelque chose dans la manière dont il me regarde", explique-t-elle. De son côté, Mégane, la fille de Gérard, analyse la scène avec amusement : "Il est soulagé, il est content… mais aïe aïe aïe ! Qu'est-ce qu'il va dire ? Qu'est-ce qu'il va faire ?" À lire aussi Mariés au premier regard - "Je n’avais plus aucun contrôle": Gérard, submergé par le stress, arrivera-t-il à dire "oui"?

Et pour ne rien laisser au hasard, Gérard glisse discrètement à Lucie avant la cérémonie : "Dis oui, s'il te plaît". Des vœux bouleversants Quand vient l’échange des vœux, Gérard surprend tout le monde. Connu pour son humour, il se dévoile avec une déclaration poignante : "Tout est féérique et magique. Je te confirme que tu es arrivée dans ma vie sans esclandre, sans bruit, et tu es en train de réchauffer déjà mon cœur. J’ai envie d’aimer, j’ai envie de t’aimer, de te voir sourire et je te donne les clés de mon cœur". Un discours qui émeut sa fille : "Ce n’est pas trop son style. Il met toujours tout sur l’humour, donc c’est étonnant. Mais ça montre à quel point il s’est investi". Une évidence Submergé par l’émotion, Gérard veut déjà embrasser Lucie. Si elle hésite au début, elle finit par accepter. "C'était très rassurant, avec tous ces petits moments atypiques et ces fous rires". À lire aussi "Votre père n'est plus dans le coup": à 59 ans, Gérard annonce à ses filles qu'il va se marier, voici leur réaction