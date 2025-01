"Votre père n'est plus dans le coup": à 59 ans, Gérard annonce à ses filles qu'il va se marier, voici leur réaction

Partager:

À Ramillies, Gérard, 59 ans, a réuni ses trois filles pour une annonce qui va bouleverser leur quotidien. Inscrit à l'expérience Mariés au premier regard, il leur révèle son futur mariage, provoquant choc, émotion et réflexion.

Depuis des semaines, Gérard prépare son grand moment. Alors que seule l'une de ses filles est dans la confidence, les autres n’imaginent pas ce qui les attend. L’homme, séparé depuis deux ans, espère retrouver l’amour grâce à Mariés au premier regard. "L’avis de mes filles est important. Elles ont pris une énorme place dans ma vie. Il faut absolument qu’elles me soutiennent", confie-t-il, visiblement nerveux. De leur côté, Mégane et Romane, ses filles, tentent de deviner la nouvelle : "On le sent très tendu. On pensait qu’il allait nous annoncer qu’il part vivre au Canada, parce que ça a toujours été un de ses rêves". Je vais bientôt me marier

Le moment de vérité arrive : "J'ai essayé de retrouver quelqu'un mais malheureusement, votre père n'est plus dans le coup. Ne trouvant pas l'amour tout seul, j'ai fait appel à une équipe qui s'est chargée avec leurs experts de me trouver quelqu'un. Je vais bientôt me marier". L’annonce de Gérard surprend ses filles, mais la réaction est globalement positive. "C’est inattendu… mais on pourra refaire la fête", plaisantent-elles. À lire aussi Mariés au premier regard: Bastian craque en recevant un cadeau symbolique qui bouleverse la cérémonie Cependant, cette décision suscite des interrogations sur la dynamique familiale. Catherine Solange, médecin et sexologue, explique : "Pour les trois filles de Gérard, le choc de l'annonce du mariage, c'est quand même quelque chose. Néanmoins, elles sont très positives. Ça, c'est important parce que, en fait, quand vos parents ont divorcé, il n'y a pas si longtemps, mais ça peut être très difficile d'accepter le remariage d'un de ses parents. Pourquoi ? Parce que ça sonne la fin d'une famille qui était peut-être unie et dans laquelle elles ont grandi". Un nouveau départ, mais des défis à venir Pour Gérard, le plus dur reste à venir : "Ce qui m’émeut, c’est de devoir laisser leur mère derrière pour faire de la place à une autre femme. Mon amour va se porter sur quelqu’un d’autre, et ça va être dur de leur faire comprendre. Mais je veux profiter pleinement de cette nouvelle étape."